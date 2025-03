Fluminense goleia Volta Redonda e se aproxima da final do Carioca

O Fluminense não tomou conhecimento do Volta Redonda e colocou um pé na final do Campeonato Carioca 2025 com um triunfo por 4 a 0 na tarde deste domingo, 2, no Maracanã. O atacante uruguaio Agustín Canobbio foi o destaque da partida com dois gols.

Com o resultado, o Tricolor poderá perder por até três gols de diferença no jogo de volta, no Raulino de Oliveira, no próximo domingo, 9. Na outra semifinal, o Flamengo abriu vantagem sobre o Vasco por 1 a 0. Os times se enfrentam no próximo sábado, 8, no Maracanã.

Como foi o jogo

O clube das Laranjeiras construiu sua vantagem ainda na primeira etapa, após pane da defesa do Volta Redonda. Logo aos 6 minutos, Wellington Silva recuou mal para Jean Drosny, Canobbio roubou a bola e tocou na saída do goleiro.

Aos 17, Jhon Arias trabalhou a jogada com Germán Cano e passou para Canobbio finalizar cruzado para as redes: 2 a 0. Aos 29, o Voltaço reagiu quando PK bateu firme e Fábio defendeu. No rebote, Bruno Sanros cabeceou no travessão.

O GOLAAAAAAAAAAAAÇOOOOOOO DO ÍDOLO JHON ARIAS NO MARACA! 🤘🏾🤘🏾🤘🏾 pic.twitter.com/7cEzFJmHke — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) March 2, 2025

O Fluminense matou o jogo no Maracanã em um golaço de Jhon Arias aos 38 minutos. O colombiano recebeu de Martinelli e acertou uma bomba no ângulo de Jean Drosny.

Já na segunda etapa, outro ídolo tricolor fechou a conta: após bela jogada de Keno pela esquerda, Cano precisou de dois toques para marcar o seu 99º gol com a camisa tricolor e garantir a festa no Maracanã.

Campeão em 2022 e 2023, o Fluminense deve ir em busca de seu terceiro título estadual na década. No ano passado, o campeão foi o Flamengo.