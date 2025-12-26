O mercado da bola no Rio de Janeiro ganhou um novo capítulo neste fim de ano. O Fluminense tem interesse na contratação do atacante Everton Cebolinha, do Flamengo. Segundo informações do site ge, a diretoria tricolor já realizou as primeiras consultas ao estafe do jogador para entender as condições de um possível negócio e aguarda uma definição do arquirrival para avançar com uma proposta formal.

A busca por Cebolinha serviria para repor a perda de Jhon Arias, negociado com o Wolverhampton em julho por 22 milhões de euros (cerca de R$ 142 milhões na cotação da época). O Fluminense precisa de um nome de peso que atue pelos lados do campo.

Apesar do interesse, a negociação é considerada complexa. A diretoria rubro-negra já sinalizou que não pretende facilitar a saída de jogadores para concorrentes diretos no Brasil.

O vínculo de Cebolinha com o Flamengo vai até dezembro de 2026. De acordo com informações da Itatiaia, o Flamengo estipulou o valor de 10 milhões de euros (aproximadamente R$ 61 milhões) para abrir conversas sobre uma venda definitiva.

Em entrevistas recentes, o atacante de 29 anos manifestou o desejo de ter mais minutos em campo, algo que não ocorreu em 2025 devido a problemas físicos e à forte concorrência no elenco de Filipe Luís.

O Fluminense não está sozinho na disputa. A pedido de Tite, a Raposa colocou o jogador como prioridade para o projeto de 2026. O Grêmo monitora a situação de seu ex-ídolo, embora o alto salário seja um entrave para o Tricolor Gaúcho no momento.

Desde que chegou à Gávea em 2022, o atacante alternou momentos de brilho com períodos de reserva. Em 2025, mesmo com lesões no início do ano, ele terminou a temporada com quatro gols e quatro assistências em 43 partidas.