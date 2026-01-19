O Flamengo não começou bem a temporada e neste momento é o lanterna isolado do Campeonato Carioca. A equipe rubro-negra tem disputado o estadual com o time sub-20, mas ainda não venceu e começa a fazer as contas para evitar um possível rebaixamento. Entenda o cenário e o regulamento da competição.

Sub-20 e a campanha de rebaixamento

Por conta do calendário inchado e do Mundial de Clubes disputado em dezembro, o Flamengo traçou a estratégia de disputar ao menos o início do Campeonato Carioca com o time sub-20. Assim, os titulares tiveram férias estendidas.

No entanto, o desempenho do Flamengo preocupa no estadual. O rubro-negro é lanterna isolado, com uma campanha de um empate e duas derrotas: perdeu para o Bangu e para o Volta Redonda. Além disso, tem um jogo a mais na tabela que os rivais.

Regulamento e as contas do rebaixamento

O Flamengo integra a lanterna do grupo B da Taça Guanabara, restando apenas três rodadas para o fim. A equipe ainda tem dois clássicos pela frente (Vasco e Fluminense) e também encara o Sampaio Corrêa.

Para evitar qualquer risco de rebaixamento, o Flamengo precisa ficar pelo menos na 4ª posição do grupo. Atualmente, Maricá, Boavista, Madureira e Botafogo somam 3 pontos cada, e Nova Iguaçu lidera com 4 pontos.

Caso o Fla fique entre os últimos do grupo, avança para um quadrangular do rebaixamento. Os quatro times de piores campanhas se enfrentam em jogos de ida e volta para definir quem será o único rebaixado no estadual. Atualmente, além do Flamengo, disputariam também: Maricá, Sampaio Corrêa e Portuguesa-RJ.