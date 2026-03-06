Os campeonatos estaduais de 2026 estão em suas retas finais. Neste fim de semana, grandes potências do futebol brasileiro entram em campo para decisões de título, com possibilidade de times aumentarem período consecutivo vencendo.

O Atlético Mineiro entra na final do Campeonato Mineiro de 2026 com os objetivos de vencer o Cruzeiro e conquistar heptacampeonato. Campeão das últimas seis edições, de 2020 a 2025, o Galo tenta ampliar a maior sequência atual entre os estaduais do país.

O caso mineiro não é isolado. Pelo país, pelo menos 13 campeonatos estaduais chegam às fases finais de 2026 com campeões recentes defendendo séries de dois ou mais títulos seguidos.

A segunda maior sequência ativa pertence ao Trem, no Amapá. O clube venceu os campeonatos de 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025 e tenta ampliar o penta estadual. O torneio, contudo, ainda não chegou à fase decisiva.

Em Alagoas, o CRB busca manter uma série que começou em 2022. O clube conquistou os títulos de 2022, 2023, 2024 e 2025 e está próximo do quinto seguido, tendo em vista a vitória por 3 a 0 na ida da final, contra o ASA.

Outros três campeonatos chegam a 2026 com tricampeões em sequência:

Sport — Pernambucano (2023, 2024 e 2025)

América-RN — Potiguar (2023, 2024 e 2025) – (torneio de 2026 ainda não está na final)

Porto Velho — Rondoniense (2023, 2024 e 2025) – (torneio de 2026 ainda não está na final)

Há ainda uma série de campeões que defendem bicampeonatos recentes, conquistados em 2024 e 2025:

Independência — Acreano (torneio de 2026 ainda não está na final)

Flamengo — Carioca

Ceará — Cearense

Sousa — Paraibano (torneio de 2026 ainda não está na final)

GAS — Roraimense (torneio de 2026 ainda não está na final)

Confiança — Sergipano

Operário — Sul-Mato-Grossense (torneio de 2026 ainda não está na final)

Em alguns desses estados, o campeonato de 2026 ainda não chegou à decisão. Em outros, os atuais campeões seguem vivos na disputa.