O Corinthians saiu na frente na final do Campeonato Paulista. Ao vencer o Palmeiras por 1 a 0, neste domingo, 16, o Timão botou fim ao tabu de nunca ter vencido a equipe treinada por Abel Ferreira no Allianz Parque.

Desde que o português assumiu o Alviverde, em 2020, o aproveitamento corintiano nos dérbis no estádio palestrino era ruim. Em seis jogos, eram quatro derrotas e dois empates.

A marca ficava ainda mais extensa considerando as partidas com mando do Palmeiras. Isso, pois, o jogo foi disputado na Arena Barueri duas vezes, com um êxito palmeirense, em 2022, e um empate, em 2024.

Agora, com a vitória, o Timão encerrou a marca negativa e saiu na frente na final do Paulistão. Além disso, deu início a um pequeno domínio recente, com dois triunfos e um empate nos últimos três jogos contra o rival. O atacante Yuri Alberto marcou nas três ocasiões.

Dérbis no Allianz Parque na era Abel

7 jogos

4 vitórias do Palmeiras

2 empates

1 vitória do Corinthians

Corinthians e Palmeiras jogam a finalíssima do Campeonato Paulista no dia 27 de março, na Neo Química Arena. O alvinegro tem a vantagem de empate para conquistar o seu 31° troféu do estadual.