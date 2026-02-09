Enzo Vagner, filho do experiente centroavante Vagner Love, vive um momento decisivo em sua carreira. Após chegar ao Coritiba em dezembro de 2025, vindo do Sport, o jovem atacante foi integrado ao elenco profissional e busca consolidar seu espaço na temporada de 2026.

Inicialmente contratado para a equipe sub-20, Enzo teve uma ascensão rápida. Sob o comando do técnico Fernando Seabra, o jogador de 19 anos passou a treinar com o time principal e já recebeu oportunidades no Campeonato Paranaense, em que o clube avançou para as fases decisivas. A resposta da diretoria ao seu desempenho foi imediata. O atleta teve seu contrato renovado, sinalizando a aposta do clube em seu potencial a longo prazo.

A influência de Vagner Love

A relação entre pai e filho ultrapassa o convívio familiar e entra nas quatro linhas. Enzo revela que Vagner Love, com passagens marcantes por clubes como Palmeiras, Flamengo e Corinthians além da seleção brasileira, atua como um observador crítico e atento. Segundo o jovem, o pai, hoje com 41 anos, não apenas assiste aos jogos, mas faz questão de analisar detalhadamente cada movimento.

“Ele sempre fala da minha atuação”, ressaltou Enzo em entrevista à RPC. Os conselhos variam desde o posicionamento dentro da área até a tomada de decisão no momento da finalização. Ter em casa um professor que conhece os atalhos do gol é um diferencial que o garoto tenta aproveitar ao máximo para refinar sua técnica e leitura de jogo, características fundamentais para quem deseja brilhar no ataque.

Trajetória e evolução

Antes de chegar ao Alto da Glória, Enzo Vagner construiu sua base passando pelo Cruzeiro entre 2022 e 2023. No Coxa, embora tenha especulado sua participação na Copa São Paulo de Futebol Júnior, sua promoção ao time de cima ocorreu antes, acelerando etapas de sua formação.

O foco atual de Enzo é manter a regularidade nas atuações e aproveitar os minutos concedidos pela comissão técnica. Enquanto Vagner Love segue sua longeva carreira, o filho absorve a experiência do pai para construir sua própria história com a camisa alviverde, provando que o faro de gol pode ser uma herança de família aprimorada com muito trabalho e dedicação.