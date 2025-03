Félix Torres lamenta susto na final e sonha alto com Corinthians no Brasileiro

Félix Torres estava atônito mesmo após o apito final na última quinta-feira, 27, na Neo Química Arena. O zagueiro do Corinthians, autor de um pênalti e depois expulso na decisão contra o Palmeiras, demorou a acreditar que o título do Paulistão 2025 havia sido conquistado pelo Timão.

O zagueiro corintiano perdeu na corrida para Vitor Roque e, na entrada da grande área, acertou um carrinho no atacante palmeirense — o árbitro Matheus Delgado Candançan foi cobrado por uma expulsão do jogador, mas preferiu contemporizar. Acontece que, minutos depois, o mesmo Félix Torres fez outra falta e aí sim foi expulso.

Na entrevista, no gramado da Neo Química Arena, revelou que os momentos após a expulsão foram difíceis, mas logo tratou de confiar no goleiro Hugo. Ao final da partida, aí sim percebeu o turbilhão de sensações pelo qual havia passado.

“Futebol tem dessas coisas. Às vezes, temos que saber sofrer, mas o meu pensamento nunca foi deixar os meus companheiros com um jogador a menos. O time respondeu bem como sempre depois de deixarmos a vida aí dentro”, disse o jogador.

Com o 31º troféu de Paulistão na estante, o Corinthians começa a se preparar para a disputa do Brasileirão. O time enfrenta o Bahia no domingo, na Fonte Nova, em Salvador (BA), pela primeira rodada da competição de pontos corridos.

“Temos que pensar sempre muito alto. Vamos trabalhar para isso. O que ganhamos não foi fácil. Os jogos foram difíceis e os adversários muito fortes e já sabemos o que esperar no Brasileiro”, completou Félix.