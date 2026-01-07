Fagner Lemos seguirá no Cruzeiro em 2026 e nesta quarta-feira, 7, usou as redes sociais para se despedir do Corinthians, clube que o formou e com quem rescindiu contrato nesta semana. O jogador de 36 anos, que já estava emprestado à Raposa desde o ano passado, antecipou em um ano o fim de seu contrato com o Timão e está livre para assinar em definitivo com a equipe mineira.

O sétimo jogador que mais vezes defendeu o Corinthins (578 jogos) relembrou sua trajetória no Parque São Jorge, mas alfinetou “algumas pessoas” que teriam atrapalhado o fim de seu ciclo no clube.

“Entrei para a lista dos 10 que mais vestiram a camisa, fiz 578 jogos, conquistei 5 títulos e pude disputar uma Copa do Mundo, representando o nosso país. Na minha cabeça, nunca pensei que esse ciclo fosse terminar. Mas algumas pessoas quiseram e fizeram isso”, escreveu Fagner.