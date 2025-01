Fernando Diniz soma mais derrotas que vitórias no Cruzeiro

Fernando Diniz não teve o melhor início de trabalho no Cruzeiro. Após assumir a equipe mineira em setembro do ano passado e perder a final da Copa Sul-Americana, o técnico inicia a temporada pressionado por resultados, e com o retrospecto ainda negativo.

O técnico teve um início desafiador, registrando uma média de apenas uma vitória por mês desde sua chegada. Seu currículo atual mostra um retrospecto de quatro vitórias em meio a um total de 17 jogos oficiais, incluindo competições como o Campeonato Mineiro, a Copa Sul-Americana e o Campeonato Brasileiro, além de dois empates em amistosos de pré-temporada.

O desempenho de Fernando Diniz

No total, Fernando Diniz obteve quatro vitórias, oito empates e sete derrotas, o que resulta em um aproveitamento de 35,1%. As vitórias ocorreram contra equipes significativamente diversas, desde o Tombense no Campeonato Mineiro, até clubes como Lanús, Criciúma e Juventude em diferentes competições. Mesmo assim, a performance ainda deixa os torcedores do Cruzeiro ansiosos por melhores resultados.

O técnico tem enfrentado pressão crescente por parte dos torcedores devido a esses números insatisfatórios. A recente derrota para o Athletic por 1 a 0 amplificou o descontentamento, resultando em vaias e críticas intensas ao final da partida.

Fernando Diniz e a Pressão das Competições

A temporada de 2024 foi especialmente negativa para o Cruzeiro, culminando na perda de uma vaga na Copa Libertadores, um dos principais objetivos do clube. Após permanecer grande parte do Brasileirão entre os classificados, o time perdeu sua posição no final da competição, frustrando ainda mais os torcedores e a diretoria.

A chance de redimir-se com um título da Copa Sul-Americana também escapou, após a derrota para o Racing na final. Essa sequência de resultados abaixo das expectativas aumentou a pressão sobre Diniz, que agora precisa equilibrar resultados em múltiplas competições.