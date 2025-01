Corinthians x Velo Clube: horário, escalações e onde assistir

Após vencerem o Red Bull Bragantino por 2 a 1, o Corinthians se prepara para seu primeiro jogo em casa nesta temporada do Paulistão 2025, enfrentando o Velo Clube na Neo Química Arena. Os corinthianos aguardam ansiosamente um estádio cheio para apoiar o time e assistir aos novos reforços que brilharam na estreia. Já o Velo Clube, que retorna à elite estadual após 46 anos, chega para o confronto depois de uma derrota contra o Noroeste.

Publicidade

No lado do Corinthians, Talles Magno e Pedro Raul, peças-chave na vitória passada, novamente são a esperança para um bom resultado. Já o Velo Clube aposta na experiência de seu técnico, Guilherme Alves, que tem história no Corinthians, tornando o duelo ainda mais instigante.

Siga o canal no WhatsApp e fique por dentro das últimas notícias. Para fazer parte da nossa comunidade, acompanhe a PLACAR nas mídias sociais.

Publicidade

Como Assistir ao Confronto entre Corinthians e Velo Clube

O embate entre Corinthians e Velo Clube provoca grande interesse, especialmente considerando o aparato promissor da equipe da casa. Para quem deseja assistir ao vivo, a partida será transmitida em TV aberta pela Record, no YouTube pelo canal CazéTV, e disponível para assinantes do serviço pay-per-view Paulistão+. O jogo acontece neste domingo (19) às 18h30.

Desfalques Importantes no Corinthians

O Corinthians inicia a temporada enfrentando algumas baixas no elenco. Maycon e Rodrigo Garro permanecem fora devido a lesões no joelho, enquanto Félix Torres se recupera de um desconforto muscular. Além disso, Memphis Depay será poupado como parte de seu controle de carga de trabalho. O técnico Ramón Díaz aproveitará para rodar o plantel, dando espaço aos jovens e reservas, com o intuito de reforçar o grupo ao longo da competição.

Corinthians: Matheus Donelli; Léo Mana (Matheuzinho), Cacá, João Pedro, Hugo; José Martínez, Charles (Ryan), Alex Santana (Carillo); Talles Magno, Ángel Romero (Yuri Alberto), Héctor Hernández (Pedro Raul).

Velo Clube: Dalton; Rafael Ribeiro, Itambé (Cauari), Marcelo; Yuri Ferraz, Léo Baiano, Carlos Manuel (Jefferson Nem), Renan Siqueira (Léo Campos); Felipinho, Daniel Amorim, Vinícius Leite (Sillas).

Preparação e Desafios do Velo Clube

O Velo Clube se apresenta no Paulistão com um elenco de 25 jogadores, dos quais apenas sete são remanescentes da campanha histórica na Série A2. Entre eles, Felipinho se destaca no meio-campo, sendo um jogador querido pela torcida. Apesar do esforço na preparação, a equipe enfrenta desafios para se ajustar ao nível elevado do campeonato e pode encontrar obstáculos ao longo de sua campanha.

Publicidade

Em suma, o duelo entre Corinthians e Velo Clube promete ser emocionante na Neo Química Arena. Com o Corinthians começando the temporada com confiança devido à qualidade e experiência do elenco, a expectativa é conquistar outra vitória. O Velo Clube, enquanto isso, busca surpreender e somar seus primeiros pontos na elite do Paulistão. Este jogo certamente proporcionará emoções e reviravoltas típicas do futebol paulista.