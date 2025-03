AO VIVO: Final do paulistão 2025 tem Corinthians x Palmeiras em clássico decisivo – onde assistir

O clássico entre Corinthians e Palmeiras, válido pela final do Campeonato Paulista 2025, promete ser um dos confrontos mais emocionantes do ano. Após vencer o jogo de ida por 1 a 0, o Corinthians chega à partida decisiva com a vantagem do empate para conquistar o título. O duelo acontece na Neo Química Arena, em São Paulo, nesta quinta-feira, 27 de março, às 21h35 (horário de Brasília).

O técnico do Corinthians, Ramón Díaz, parece ter encontrado a fórmula ideal para estabilizar a defesa do time, um dos principais desafios enfrentados no início da temporada. Com uma vitória no Allianz Parque, o Timão está a um passo de levantar a taça, dependendo apenas de um empate no jogo de volta.

Abel Ferreira pelo Palmeiras – Fonte: Instagram/@palmeiras

Onde assistir Corinthians x Palmeiras?

Os torcedores poderão acompanhar a final do Campeonato Paulista através de diversas plataformas. A partida será transmitida ao vivo pela Record na TV aberta, além de estar disponível no YouTube pelo canal Cazé TV. Serviços de streaming como Max, Uol Play, Play Plus, Nosso Futebol e Zapping TV também oferecerão a transmissão do jogo, garantindo que ninguém perca nenhum lance desse grande clássico.

Quais são as prováveis escalações?

Ambos os treinadores devem manter as formações que utilizaram no jogo de ida. O Corinthians deve entrar em campo com Hugo Souza no gol; Matheuzinho, Gustavo Henrique, Félix Torres e Fabrizio Angileri formando a linha defensiva; Raniele, José Martinez, Carrillo e Garro (ou Romero) no meio-campo; e a dupla de ataque composta por Memphis e Yuri Alberto.

Já o Palmeiras, comandado por Abel Ferreira, precisa de uma vitória por dois gols de diferença para conquistar o tetracampeonato. A equipe deve ser formada por Weverton no gol; Mayke, Micael, Murilo e Piquerez na defesa; Emiliano Martínez, Richard Ríos (ou Maurício) e Raphael Veiga no meio; e Facundo Torres, Estêvão e Vitor Roque no ataque.

