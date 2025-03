Corinthians vence Mirassol e volta à semi do Paulista após 3 anos

O Corinthians se garantiu na semifinal do Campeonato Paulista 2025 ao bater o Mirassol por 2 a 0 na noite deste domingo, 2, na Neo Química Arena. Ángel Romero e Memphis Depay marcaram os gols do Timão, que volta ao grupo dos quatro melhores pela primeira vez desde 2022.

Publicidade

Time com melhor campanha do Paulistão, o Timão jogará a semifinal e também o segundo jogo de uma eventual final em Itaquera. O adversário na próxima fase será definido nos jogos Santos x Red Bull Bragantino e São Paulo x Novorizontino. A única certeza é que o rival não será o Palmeiras, que eliminou o São Bernardo e tem a segunda melhor campanha (confira todos os cenários).

Maior campeão paulista com 30 taças, o Corinthians não conquista o título desde 2019, enquanto o Palmeiras é o atual tricampeão e pode igualar recorde do tetracampeão consecutivo do Paulistano que já dura 106 anos.

Publicidade

Memphis cobrou o escanteio e encontrou Romero sozinho na pequena área, que cabeceou a bola para dentro do gol. ⚽️ Abriu o placar e se tornou o artilheiro do século do Timão! 🇵🇾1️⃣1️⃣#SCCPxMIR#VaiCorinthians pic.twitter.com/sicldEGp41 — Corinthians (@Corinthians) March 2, 2025

Como foi o jogo

Depois de sofrer muito para eliminar a UCV, da Venezuela, e se classificar à segunda fase preliminar da Libertadores, o Corinthians promoveu mudanças. A principal foi a entrada de Romero na vaga de Rodrigo Garro, poupado.

O próprio Romero voltou a decidir, aos 21 minutos. Após cobrança de escanteio de Memhis Depay, o paraguaio apareceu livre no meio da área e cabeceou sem chances para o goleiro Alex Muralha.

O Corinthians seguiu dominando o jogo na segunda etapa, mas perdeu chances incríveis. Primeiro, Yuri Alberto complicou lance fácil ao tentar finalizar de letra – para sorte dele, a jogada seria invalidada por impedimento. Em seguida, Memphis, Romero e Martínez também levaram perigo à meta de Muralha.

Publicidade

O Mirassol, que em 2025 completa 100 anos e disputará pela primeira vez a Série A do Brasileirão, chegou a empatar com Lucas Ramon, mas o gol foi invalidado por impedimento de João Victor na origem da jogada.

O Timão, então, matou o jogo em bom cartão de visitas do estreante lateral argentino Angileri, que cruzou na medida para Memphis cabecear para o chão e contar com a colaboração de Muralha.

Fabrizio Angileri subiu com a bola pela esquerda desde o meio-campo até encontrar um espaço para cruzar. Memphis, de cabeça, marcou o segundo do Timão! 🔟🇳🇱#VaiCorinthians pic.twitter.com/1dr3mXKfE8 — Corinthians (@Corinthians) March 2, 2025

Recorde de Romero

Com o gol marcado neste domingo, Romero se tornou o maior artilheiro do Corinthians no século XXI, com 66 gols, um a mais do que Jô. Em sua oitava temporada no Timão, o paraguaio persegue seu terceiro título paulista.

https://twitter.com/Corinthians/status/1896319813980688555