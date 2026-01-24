A Federação Paulista de Futebol (FPF) revogou a proibição que impedia a Gaviões da Fiel, principal torcida organizada do Corinthians, de entrar nos estádios no estado de São Paulo. A decisão, baseada em recomendação do Ministério Público do Estado de São Paulo (MP-SP), encerra a suspensão que estava em vigor desde o final de dezembro de 2025 e permite que a organizada volte a apoiar o time com instrumentos, faixas e bandeiras, desde que respeitadas as regras de segurança definidas pelas autoridades.

Punição e contexto da suspensão

A punição original foi aplicada pela FPF após uma briga entre membros dos Gaviões da Fiel e da Torcida Independente, organizada do São Paulo, ocorrida em 20 de novembro de 2025, no bairro do Bixiga, após um clássico entre as equipes pelo Campeonato Brasileiro.

O episódio envolveu confronto com uso de objetos e artefatos que preocupou as autoridades e resultou na proibição do grupo nos estádios paulistas.

Agora, com a revogação da portaria, os Gaviões poderão retornar às partidas do Corinthians em São Paulo, levando sete instrumentos musicais, uma faixa e um bandeirão, podendo essa quantidade ser ajustada pela Polícia Militar conforme critérios de segurança.

A nova autorização representa um reatamento entre a organizada e a estrutura do futebol estadual apenas alguns meses após a suspensão inicial.