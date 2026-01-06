O Campeonato Paulista começa nesta semana, com novidades no regulamento e menos jogos, para se adequar ao novo calendário da CBF para 2026.

A primeira fase do Paulistão 2026 começará no próximo sábado, 10 de janeiro, com São Bernardo x Capivariano, às 15h (de Brasília). O atual e maior campeão Corinthians estreia diante da Ponte Preta, no domingo, 11.

No ano passado, o Timão evitou um inédito tetra do rival Palmeiras na final e aumentou sua vantagem na liderança de taças estaduais, agora com 31. Palmeiras (26), e São Paulo e Santos (ambos com 22) completam o pódio.

Os maiores campeões do Paulistão