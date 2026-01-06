Campeonato Paulista começa nesta semana, com novidades no regulamento e menos jogos, para se adequar ao novo calendário da CBF para 2026.

A primeira fase do Paulistão 2026 começará no próximo sábado, 10 de janeiro, com São Bernardo x Capivariano, às 15h (de Brasília). O atual e maior campeão Corinthians estreia diante da Ponte Preta, no domingo, 11.

No ano passado, o Timão evitou um inédito tetra do rival Palmeiras na final e aumentou sua vantagem na liderança de taças  estaduais, agora com 31. Palmeiras (26), e São Paulo e Santos (ambos com 22) completam o pódio.

Os maiores campeões do Paulistão

ClubeTítulosAnos das conquistas
Corinthians311922, 1923, 1924, 1928, 1929, 1930, 1937, 1938, 1939, 1941, 1951, 1952, 1954, 1977, 1979, 1982, 1983, 1988, 1995, 1997, 1999, 2001, 2003, 2009, 2013, 2017, 2018, 2019, 2025
Palmeiras261920, 1926, 1927, 1932, 1933, 1934, 1936, 1940, 1942, 1944, 1947, 1950, 1959, 1963, 1966, 1972, 1974, 1976, 1993, 1994, 1996, 2008, 2020, 2022, 2023, 2024
Santos221935, 1955, 1956, 1958, 1960, 1961, 1962, 1964, 1965, 1967, 1968, 1969, 1973, 1978, 1984, 2006, 2007, 2010, 2011, 2012, 2015, 2016
São Paulo221931, 1943, 1945, 1946, 1948, 1949, 1953, 1957, 1970, 1971, 1975, 1980, 1981, 1985, 1987, 1989, 1991, 1992, 1998, 2000, 2005, 2021
Paulistano111905, 1908, 1913, 1916, 1917, 1918, 1919, 1921
São Paulo Athletic41902, 1903, 1904, 1911
A.A. das Palmeiras31909, 1910, 1915