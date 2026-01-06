O Campeonato Paulista começa nesta semana, com novidades no regulamento e menos jogos, para se adequar ao novo calendário da CBF para 2026.
A primeira fase do Paulistão 2026 começará no próximo sábado, 10 de janeiro, com São Bernardo x Capivariano, às 15h (de Brasília). O atual e maior campeão Corinthians estreia diante da Ponte Preta, no domingo, 11.
No ano passado, o Timão evitou um inédito tetra do rival Palmeiras na final e aumentou sua vantagem na liderança de taças estaduais, agora com 31. Palmeiras (26), e São Paulo e Santos (ambos com 22) completam o pódio.
Os maiores campeões do Paulistão
|Clube
|Títulos
|Anos das conquistas
|Corinthians
|31
|1922, 1923, 1924, 1928, 1929, 1930, 1937, 1938, 1939, 1941, 1951, 1952, 1954, 1977, 1979, 1982, 1983, 1988, 1995, 1997, 1999, 2001, 2003, 2009, 2013, 2017, 2018, 2019, 2025
|Palmeiras
|26
|1920, 1926, 1927, 1932, 1933, 1934, 1936, 1940, 1942, 1944, 1947, 1950, 1959, 1963, 1966, 1972, 1974, 1976, 1993, 1994, 1996, 2008, 2020, 2022, 2023, 2024
|Santos
|22
|1935, 1955, 1956, 1958, 1960, 1961, 1962, 1964, 1965, 1967, 1968, 1969, 1973, 1978, 1984, 2006, 2007, 2010, 2011, 2012, 2015, 2016
|São Paulo
|22
|1931, 1943, 1945, 1946, 1948, 1949, 1953, 1957, 1970, 1971, 1975, 1980, 1981, 1985, 1987, 1989, 1991, 1992, 1998, 2000, 2005, 2021
|Paulistano
|11
|1905, 1908, 1913, 1916, 1917, 1918, 1919, 1921
|São Paulo Athletic
|4
|1902, 1903, 1904, 1911
|A.A. das Palmeiras
|3
|1909, 1910, 1915