O Campeonato Paulista, Estadual mais disputado do país, começa nesta semana, com novidades no regulamento e menos jogos, para se adequar ao novo calendário da CBF para 2026.

A primeira fase do Paulistão 2026 começará no próximo sábado, 10 de janeiro, com São Bernardo x Capivariano, às 15h (de Brasília). O atual e maior campeão Corinthians estreia diante da Ponte Preta, no domingo, 11.

Primeira rodada do Paulistão 2026

10 de janeiro, sábado

São Bernardo FC x Capivariano, às 15h, em São Bernardo do Campo

Santos x Grêmio Novorizontino, às 16h, em Santos

Guarani x Primavera, às 18h30, em Campinas

Portuguesa x Palmeiras, às 20h30, em São Paulo

11 de janeiro (domingo)

Corinthians x Ponte Preta, às 16h, em São Paulo

Velo Clube x Botafogo-SP, às 17h, em Rio Claro

Noroeste x Red Bull Bragantino, às 18h15, em Bauru

Mirassol x São Paulo, às 20h30, em Mirassol

Formato do Paulistão 2026

O Paulistão terá 12 datas e uma nova primeira fase, inspirado na fase de liga da Champions League. O novo sistema distribui as oito rodadas da primeira fase. Os 16 times não estarão mais divididos em quatro grupos, mas em um único grupo. Ao final de oito rodadas na primeira fase, os oito melhores na tabela de classificação vão ao mata-mata, que começa nas quartas de final e vai até a final. Os dois últimos colocados são rebaixados ao Paulistão A2 de 2027.

Os confrontos das quartas de final são definidos através das posições das equipes na primeira fase. O primeiro colocado enfrenta o oitavo, o segundo pega o sétimo e por aí em diante.

Os duelos serão definidos em jogo único, com mando do time com melhor campanha.

1º x 8º

2º x 7º

3º x 6º

4º x 5º

Na semifinal, da mesma forma, as quatro melhores equipes definem seus adversários com base na campanha geral, que segue contando pontos mesmo após o término da primeira fase. Os finalistas serão definidos em jogos únicos.