Corinthians empata com Guarani e garante liderança geral do Paulistão

Em última rodada da fase de grupos do Campeonato Paulista, já classificado, o Corinthians foi a campo neste domingo, 23, e ficou no empate por 2 a 2 contra o Guarani, dentro da Neo Química Arena. O resultado serviu para o Timão garantir a liderança geral da competição até pelo menos uma eventual semifinal. Na próxima fase, a equipe recebe o Mirassol.

Enquanto o Corinthians entrou em campo para confirmar a liderança da tabela geral do Paulistão, o Guarani sonhava com a classificação. Até por isso o início de encontro foi de muita marcação do Bugre, dificultando principalmente a saída de bola dos donos da casa.

Ainda assim, o Timão precisou de 16 minutos para superar o bloqueio defensivo rival. Em jogada coletiva, o Corinthians desafogou na esquerda. O lateral Matheus Bidu avançou e virou o jogo para Romero na direita. O paraguaio dominou e chutou cruzado para o primeiro gol da noite.

O Guarani conseguiu reagir ainda no primeiro tempo. Minutos antes do intervalo, Rafael Bilu conseguiu emendar um lindo chute de primeira que morreu no canto do goleiro Hugo.

O segundo tempo começou com domínio do Guarani, que demorou apenas 11 minutos para conseguir a virada, em gol de João Marcelo.

Sem conseguir reagir, o Corinthians precisou da entrada de Memphis, Yuri Alberto e Garro para voltar a controlar o jogo. Ainda assim, o empate veio novamente com ele, Ángel Romero. Em escanteio cobrado pelo meia argentino, Romero matou no peito e completou.

No último lance da partida, Yuri Alberto teve a oportunidade de virar o jogo em lance dentro da pequena área. O atacante acabou se atrapalhando todo e desperdiçou a bola do jogo.