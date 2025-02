Clássico entre Palmeiras e Corinthians sofre atraso por conta da chuva

O clássico entre Palmeiras e Corinthians sofreu 30 minutos de atraso. O Dérbi marcado para às 20h (de Brasília) precisou sofrer uma alteração no horário devido a forte chuva que caiu minutos antes da bola rolar. O gramado do Allianz Parque ficou encharcado, com enormes poças na região do meio-campo.

A Federação Paulista de Futebol informa que a arbitragem e o diretor de jogo do clássico entre Palmeiras e Corinthians, no Allianz Parque, se reuniram com os dois clubes e, após uma avaliação das condições do gramado, devido à forte chuva que cai na cidade, decidiram de forma… — Paulistão (@Paulistao) February 6, 2025

A chuva foi tão forte na cidade de São Paulo que a Defesa Civil emitiu alerta severo de atenção. O gramado sintético do Allianz Parque demorou poucos minutos para encharcar e ficar sem condições de jogo. A água começou a cair quando o Palmeiras e o Corinthians já realizavam o aquecimento.

Assim que a chuva diminuiu, cerca de 50 trabalhadores começaram a remover a água e reposicionar a camada de cortiça que entrelaça o gramado sintético. Antes de meia hora, o trabalho de rastelo já havia sido feito.

O Campeonato Paulista de 2025 tem sido marcado pelas alterações de horário dos jogos devido as fortes chuvas no estado. O Corinthians, por exemplo, sofreu com a situação no clássico diante do São Paulo.