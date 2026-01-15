Neste sábado (17), o estádio Carlos Colnaghi, em Capivari, recebe o duelo entre Capivariano e Ponte Preta. A partida, válida pela terceira rodada do Campeonato Paulista, começa às 18h30 (horário de Brasília). Enquanto os mandantes buscam estabilidade, o time de Campinas tenta somar seus primeiros pontos na competição.

Momentos opostos na tabela

O Leão da Sorocabana entra em campo ocupando a zona intermediária da classificação, com três pontos somados (uma vitória e uma derrota). A equipe aposta no fator casa para se consolidar e mirar a parte de cima da tabela, aproveitando o momento instável do adversário.

Já a Macaca vive um início de temporada preocupante. Na 16ª posição e vindo de duas derrotas consecutivas, o time campineiro precisa urgentemente da vitória para afastar a crise e evitar a luta contra o rebaixamento logo no início do estadual. O jogo é visto como decisivo para a recuperação da confiança do elenco.

Onde assistir

O confronto terá transmissão exclusiva pela plataforma de streaming Max.

Prováveis escalações

Do lado do Capivariano, a tendência é a manutenção da base que atuou nas rodadas iniciais, priorizando a velocidade pelos lados do campo.

Capivariano: Anderson; Léo Oliveira, Jemmes, Raphael e Ruan; Corrêa, Neto e Vitinho; Tarcísio, Bruninho e Gleyson.

Pela Ponte Preta, a pressão por resultados pode forçar mudanças, especialmente no setor defensivo. A esperança de gols recai sobre o atacante Jeh.