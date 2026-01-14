Nesta quinta-feira, 15 de janeiro de 2026, a bola rola para um confronto decisivo na fase inicial do estadual. O Botafogo-SP recebe o Noroeste no Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto, às 19h (de Brasília). A partida é válida pela segunda rodada do Campeonato Paulista.

O duelo coloca frente a frente duas equipes com objetivos urgentes. Com o novo formato de disputa em grupo único, cada ponto é vital para garantir vaga no mata-mata e evitar o rebaixamento. O Pantera, jogando em casa, busca a primeira vitória após empatar na estreia, enquanto o time de Bauru tenta se recuperar de uma derrota para não se complicar na tabela.

Pantera quer fazer valer o fator casa

O Botafogo-SP entra em campo ocupando a zona intermediária da tabela, somando um ponto após o empate sem gols contra o Velo Clube. Diante de sua torcida, a equipe sabe da importância de transformar o mando de campo em três pontos para ganhar confiança e subir na classificação.

Para este confronto, o técnico Cláudio Tencati tem um desfalque certo: o lateral-esquerdo Gabriel Inocêncio, expulso na partida de estreia. A tendência é que o jovem Henrique Teles, de 19 anos, assuma a titularidade. O zagueiro Wallace, recém-contratado, segue aprimorando a parte física e ainda não deve estrear.

A provável escalação do Botafogo-SP é: Victor Souza; Jonathan, Ericson, Vilar e Henrique Teles; Morelli, Rafael Gava e Carlos Manuel; Hygor, Alex Sandro e Douglas Baggio.

Noroeste busca recuperação imediata

Do outro lado, o Noroeste chega pressionado. Após perder por 1 a 0 para o Red Bull Bragantino na primeira rodada, a equipe de Bauru precisa demonstrar poder de reação. Pontuar fora de casa é fundamental para a moral do elenco e para evitar a zona de perigo logo no início do torneio.

O time passou por uma grande reformulação para a temporada 2026 e ainda busca o entrosamento ideal. O técnico pode promover mudanças táticas, apostando em uma marcação forte e transições rápidas para surpreender nos contra-ataques.

Uma possível formação para o Noroeste é: Jeferson Romário; Wesley Silva, Maycon Matheus, Pedro Carrerette e PH; Igor Cristiano, Tauã Antunes e Diego Mathias; Pedro Felipe, Rafael Silva e Robertinho.

Onde assistir a Botafogo-SP x Noroeste

Para o torcedor que deseja acompanhar o duelo, a transmissão será realizada de forma exclusiva pelo serviço de streaming HBO Max.