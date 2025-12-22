A busca do Botafogo por um novo comandante para a temporada de 2026 pode estar mais próxima do fim. Segundo informações do site da ESPN, o clube avançou significativamente nas negociações com o argentino Martín Anselmi, 40, e a expectativa interna na SAF liderada por John Textor é de que o acerto seja selado nas já próximas horas para um contrato até o fim de 2027.
Anselmi surge como o plano principal após a saída de Davide Ancelotti, que deixou o Alvinegro ao fim de 2025 devido a divergências sobre o planejamento da comissão técnica e a preparação física do elenco. Em seguida, o Glorioso sofreu uma negativa de Rafael Guanaes, responsável por classificar o Mirassol à Libertadores pelo último Brasileirão.
Anselmi é visto pela diretoria do Botafogo como um técnico moderno, capaz de dar continuidade à filosofia de jogo ofensiva e intensa que o clube busca consolidar. O treinador está livre no mercado desde julho de 2025, quando encerrou seu vínculo com o Porto, de Portugal, após a má campanha na Copa do Mundo de Clubes da Fifa.
O estilo de Anselmi é fortemente influenciado por Marcelo Bielsa. Apesar da pouca idade, o currículo de Anselmi é robusto, especialmente por sua passagem pelo Independiente del Valle.
No clube equatoriano, o treinador conquistou a Copa Sul-Americana de 2022 – vencendo o São Paulo na final – e a Recopa Sul-Americana de 2023 – superando o Flamengo no Maracanã. Também levantou a Copa e a Supercopa do Equador.
A frente do Cruz Azul, do México,, Anselmi devolveu o protagonismo aos Cementeros, levando a equipe a finais e implementando um futebol vistoso que o credenciou para o salto ao futebol europeu. O Porto foi sua experiência mais recente.
Curiosamente, se confirmada a contratação, esta não será a primeira vez de Anselmi no futebol brasileiro. Em 2021, ele trabalhou no Internacional como auxiliar técnico de Miguel Ángel Ramírez. Naquela época, a passagem foi breve – de apenas 22 jogos -, mas serviu para que o argentino conhecesse de perto a dinâmica do calendário nacional.