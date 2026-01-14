A temporada do futebol no Rio de Janeiro começa com um duelo tradicional. Nesta quarta-feira, 14 de janeiro de 2026, o Bangu recebe o Flamengo pela 1ª rodada do Campeonato Carioca. A bola rola às 21h30 (horário de Brasília) no Estádio de Moça Bonita, prometendo um clima quente dentro e fora de campo na abertura do estadual.

Situação das equipes no campeonato

Por se tratar da primeira rodada do Campeonato Carioca, ambas as equipes iniciam a competição com o objetivo de somar os primeiros pontos. O Bangu busca fazer uma campanha sólida para, no mínimo, garantir uma vaga em competições nacionais. Já o Flamengo, mesmo utilizando uma equipe alternativa neste início, entra como um dos favoritos ao título e busca começar com o pé direito para garantir a classificação para a fase final.

A estreia do Alvirrubro em casa

O Bangu chega para este início de campeonato apostando na força de seu mando de campo. Sob o comando do técnico Flávio Tinoco, a equipe da Zona Oeste tenta surpreender logo na estreia para somar pontos importantes. Jogar em Moça Bonita historicamente impõe dificuldades aos grandes clubes, e o Alvirrubro espera usar o fator local e o apoio de sua torcida para equilibrar as ações contra o elenco rubro-negro.

Flamengo inicia com garotos do Ninho

Do outro lado, o Flamengo entra em campo carregando o peso do favoritismo natural na competição, mas com uma estratégia diferente para as rodadas iniciais. Enquanto o elenco principal, comandado por Filipe Luís, segue em pré-temporada visando o restante de 2026, o Rubro-Negro será representado pela equipe Sub-20.

O time será liderado à beira do campo por Bruno Pivetti, técnico da categoria de base. A missão é dar rodagem aos jovens talentos e manter a competitividade. A garotada já teve um teste prévio na competição em uma partida antecipada contra a Portuguesa-RJ, que terminou em empate por 1 a 1, e agora busca a primeira vitória.

Prováveis escalações e desfalques

O Bangu não tem desfalques confirmados e deve ir a campo com força máxima. A provável escalação do time comandado por Flávio Tinoco é: Gabriel Barboza; Caio Felipe, Facundo Falcón, PV; Pedro Cunha, Rhuan Lucas, Walber; Mauro Silva, Matheus Batista e Patryck.

O Flamengo também não relata desfalques em sua equipe Sub-20. O técnico Bruno Pivetti deve manter a base do time que empatou com a Portuguesa-RJ. A provável escalação é: Léo Nannetti; Daniel Sales, Iago, João Victor, Johnny; Lucas Vieira, Douglas Telles, Guilherme, Pablo; Joshua e Wallace Yan.