Foi um jogo de dois tempos distintos no Maracanã. Após sofrer para furar o bloqueio adversário na primeira etapa, o Flamengo encontrou no banco de reservas a solução para vencer o Madureira por 3 a 0, neste domingo (22). Válida pela ida das semifinais do Campeonato Carioca, a partida foi decidida com gols de Nicolás De La Cruz, Arrascaeta e Luiz Araújo, todos no segundo tempo, deixando o time da Gávea muito perto da decisão estadual.

Muralha amarela segura o ímpeto inicial

O roteiro do primeiro tempo foi de ataque contra defesa. O Flamengo, jogando em casa, assumiu o controle da posse de bola desde o apito inicial, mas esbarrou em uma atuação inspirada do sistema defensivo do Madureira, especialmente do goleiro Neguete. O time rubro-negro criou diversas oportunidades, explorando as pontas com Everton Cebolinha e Plata, além da movimentação de Carrascal e Pedro.

Apesar do volume de jogo, a bola teimava em não entrar. Aos 3 minutos, Carrascal parou em defesa à queima-roupa de Neguete. O goleiro do Madureira voltou a brilhar aos 13, espalmando um chute perigoso de Pedro. O Tricolor Suburbano, por sua vez, limitou-se a defender e tentar, sem sucesso, encaixar contra-ataques, levando o empate sem gols para o intervalo como um prêmio pela resistência.

Substituições mudam a história do jogo

Insatisfeito com a falta de efetividade, o Flamengo voltou para o segundo tempo com mudanças cruciais: Arrascaeta e Samuel Lino entraram nos lugares de Carrascal e Everton Cebolinha. O impacto foi imediato. O time ganhou profundidade e criatividade, desmontando a retranca adversária em poucos minutos.

Aos 7 minutos da etapa final, a pressão surtiu efeito. Após cruzamento de Ayrton Lucas e tentativa de domínio de Samuel Lino, a defesa afastou mal e a bola sobrou limpa para De La Cruz. O uruguaio finalizou com precisão da entrada da área, abrindo o placar e trazendo alívio para a torcida no Maracanã.

Goleada e vantagem confortável

Com a vantagem, o Flamengo jogou mais solto e o Madureira sentiu o golpe. Aos 16 minutos, o VAR entrou em ação para revisar uma disputa entre Samuel Lino e Isaias na área. A penalidade foi confirmada, e Arrascaeta cobrou com categoria no canto direito, ampliando o marcador.

O Madureira tentou reagir timidamente com chutes de fora da área, mas sem levar grande perigo ao goleiro Andrew. O Flamengo, por outro lado, continuou letal. Já na reta final, aos 40 minutos, a estrela de Samuel Lino brilhou novamente como garçom. Ele recebeu de Arrascaeta e cruzou rasteiro para Luiz Araújo, que havia acabado de entrar, decretar o 3 a 0.