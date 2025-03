Bahia vence Vitória e sai na frente na final do Estadual

O Bahia bateu o Vitória por 2 a 0 neste domingo, 16, em um Ba-Vi bastante agitado na Fonte Nova, e abriu vantagem na partida de ida da final do Campeonato Baiano de 2025.

Gabriel Xavier, logo no início da partida, e Erick Pulga, no fim da primeira etapa, marcaram os gols dos donos da casa, que ainda tiveram a chance de ampliar na segunda etapa, em pênalti batido por Lucho Rodríguez e defendido por Lucas Arcanjo.

Com o resultado, o Bahia pode perder por até um gol de diferença no jogo de volta, que acontece no próximo domingo, 23, no Barradão, casa do atual campeão Vitória.

Antes da decisão, ambas as equipes têm compromissos pela Copa do Nordeste. O Bahia visitará o CSA na quarta-feira, 19, às 19h, enquanto o Vitória receberá o Sport no Barradão, no mesmo dia, às 21h30.