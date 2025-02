Atlético repete vitória contra Tombense e vai à 19ª final do Mineiro

O Atlético Mineiro está na final do Campeonato Mineiro. Neste sábado, 22, o Galo voltou a repetir o placar de 2 a 0 diante da Tombense, desta vez na Arena do Jacará, e confirmou a classificação. O Atlético vai em busca do hexacampeonato estadual diante do América, que eliminou o Cruzeiro mais cedo.

Publicidade

Para fazer parte da nossa comunidade, acompanhe a PLACAR nas mídias sociais. Siga o canal no WhatsApp e fique por dentro das últimas notícias.

Mesmo com a classificação já encaminhada com a vitória da ida, o Atlético Mineiro começou o jogo pressionando e em busca do gol. Foram 30 segundos até o primeiro lance atleticano. O Galo persistiu no ataque e chegou ao primeiro gol logo aos 18 minutos. Em profundidade, Rony recebeu passe de Cuello e finalizou na saída do goleiro.

Publicidade

Pouco menos de 10 depois o Atlético já tinha ampliado a vantagem, em chute de Arana que desviou em Scarpa. A sorte da Tombense foi o impedimento assinalado que anulou o gol.

A Tombense tentou reagir no segundo tempo, mas pouco conseguiu fazer. Enquanto o Galo ainda seguia no controle. Na pressão, Alisson teve chance clara e parou no goleiro. No escanteio cedido, Arana jogou para o meio e Roger Carvalho acabou marcando contra o próprio patrimônio.

Na grande chance da Tombense voltar para o jogo, em pênalti de Anderson Ligeiro, quem brilhou foi o goleiro Everson, que garantiu a meta zerada e a classificação.