Atlético-MG x Itabirito: onde assistir ao jogo pelo Campeonato Mineiro

Na noite desta quarta-feira, o Atlético-MG enfrentará o Itabirito em uma partida que promete movimentar o Campeonato Mineiro de 2025. Com o jogo marcado para o icônico estádio do Mineirão, em Belo Horizonte, as equipes disputarão os três pontos pela oitava e última rodada da primeira fase do torneio.

O Atlético-MG chega para o confronto com moral elevada, depois de uma vitória expressiva contra seu arquirrival Cruzeiro. Com 13 pontos e posicionado confortavelmente na zona de classificação do Grupo, o time alvinegro busca consolidar sua liderança e garantir vaga nas semifinais.

Como assistir ao confronto Atlético-MG x Itabirito?

Para os torcedores que desejam acompanhar a partida, o jogo terá transmissão exclusiva pelo canal Premiere, um serviço pay-per-view dedicado ao futebol brasileiro. A bola começará a rolar no Mineirão às 19h45, horário de Brasília, proporcionando um espetáculo esperado por muitos fãs das duas equipes.

Quais os desfalques e reforços do Atlético-MG?

O Atlético-MG entrará em campo desfalcado de três jogadores importantes. Cadu e Caio Maia estão fora por lesões, enquanto Alisson, participa do Sul-Americano sub-20. Entretanto, o técnico Cuca comemora a volta de Junior Santos ao time, após cumprir suspensão no clássico contra o Cruzeiro.

Cadu : Lesão

: Lesão Caio Maia : Lesão

: Lesão Alisson: Participação no Sul-Americano sub-20

Como o Itabirito está se preparando para o jogo?

No lado do Itabirito, o time também apresenta desafios. O jogador Julio Cesar está ausente por lesão, e Serginho não jogará devido a uma suspensão recebida na última partida contra o Pouso Alegre. Essas ausências complicarão os planos do treinador para obter um resultado positivo contra um adversário tecnicamente superior.

Julio Cesar : Lesão

: Lesão Serginho: Suspensão

Qual é o retrospecto dos confrontos entre Atlético-MG e Itabirito?

Historicamente, as equipes se enfrentaram oficialmente somente uma vez, ocasião em que o Atlético-MG saiu vitorioso com um placar de 2 a 0. Com campanhas recentes distintas, o Galo vem de uma série de vitórias, enquanto o Itabirito alterna entre bons e maus resultados. Isso sugere um favoritismo para o time comandado por Cuca, que almeja não só os três pontos, mas também uma posição de destaque na fase seguinte do Campeonato Mineiro.

Com as atenções voltadas para o Mineirão, resta aguardar qual equipe aproveitará melhor as condições e garantirá um passo importante rumo ao objetivo final: levantar o troféu do Campeonato Mineiro em 2025.