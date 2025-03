Atlético e América começam a disputar a final do Campeonato Mineiro de 2025, neste sábado, 8, às 16h30 (de Brasília), no Mineirão. Atual pentacampeão e com 19 finais seguidas na contagem, o Galo sonha em igualar a maior sequência de títulos estaduais da história do clube.

Publicidade

Siga o canal no WhatsApp e fique por dentro das últimas notícias.

Vencedor em 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024, o time preto e branco tem uma série ainda maior. Entre 1978 e 1983, a geração histórica de craques como Reinaldo, Éder, Luizinho e Toninho Cerezo foi hexacampeã.

Em caso de título após o segundo jogo, marcado para o próximo sábado, 15, a atual equipe atleticana igualará o feito. Até o momento, o pentacampeonato atual já ocupa o status de segunda maior sequência da história do clube, ao lado dos troféus entre 1952 e 1956.

Publicidade

Entretanto, quem pode se gabar de ser o maior campeão mineiro consecutivo da história está do outro lado da final. Entre 1916 e 1925, o América conquistou um decacampeonato, marca ainda longe de ser igualada.

O Atlético é o maior campeão do Campeonato Mineiro. Com 49 taças, o Galo pode ser campeão pela 50ª vez caso supere o América, vencedor da competição em 16 ocasiões.

Para fazer parte da nossa comunidade, acompanhe a PLACAR nas mídias sociais.