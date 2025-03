Arena Castelão recebe Ceará x Juazeirense em duelo pela Copa do Nordeste; onde assistir

O confronto entre Ceará e Juazeirense promete ser um dos destaques da 6ª rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste 2025. A partida será realizada na quarta-feira, 19 de março, às 19h (horário de Brasília), na Arena Castelão, em Fortaleza. Os torcedores poderão acompanhar o jogo ao vivo através do canal Premiere, disponível no sistema pay-per-view.

Publicidade

Com a competição se aproximando das fases decisivas, o Ceará busca consolidar sua posição no grupo B, enquanto o Juazeirense luta para entrar na zona de classificação. A expectativa é de um jogo disputado, com ambas as equipes buscando a vitória para alcançar seus objetivos no campeonato.

Camisa do Ceará – Fonte: Instagram/@cearasc

Como está a situação do Ceará na Copa do Nordeste?

O Ceará ocupa atualmente a terceira posição no grupo B, com sete pontos conquistados. A equipe cearense, que tem um jogo a menos devido aos compromissos estaduais, busca garantir sua classificação para a próxima fase sem depender de outros resultados. Uma vitória contra o Juazeirense deixaria o time em uma situação confortável, necessitando apenas de um empate na última rodada para avançar no torneio.

Publicidade

Qual é a importância do jogo para o Juazeirense?

O Juazeirense, por sua vez, está na quinta colocação do grupo, com seis pontos. A equipe baiana precisa vencer o Ceará para entrar na zona de classificação e manter vivas as esperanças de avançar para as fases de mata-mata. Com um jogo a mais que o adversário, o Juazeirense sabe que não pode desperdiçar a oportunidade de somar pontos fora de casa.

Quais são as prováveis escalações para o jogo?

Os técnicos Léo Condé, do Ceará, e Carlos Rabello, do Juazeirense, devem escalar suas equipes com força máxima para o confronto. Confira as prováveis escalações:

Ceará (Técnico: Léo Condé): Bruno Ferreira; Marllon, Wiliam Machado, Matheus Bahia, Dieguinho; Fernando Sobral, Lucas Mugni, Fabiano Souza; Fernandinho, Aylon, Pedro Raul.

Juazeirense (Técnico: Carlos Rabello): Igor Leonardo; Alex Santos, Zé Romário, Wesley, Daniel; Emerson, Trindade, Jr. Santos; Zé Oliveira, Guilherme, Nico Rangel.

Publicidade

Onde assistir Ceará x Juazeirense?

Os torcedores interessados em acompanhar o duelo entre Ceará e Juazeirense poderão assistir à transmissão ao vivo pelo Premiere, que oferece o serviço em pay-per-view. Essa é uma oportunidade para os fãs de futebol acompanharem de perto as emoções da Copa do Nordeste e torcerem por suas equipes favoritas.

Com o campeonato se afunilando, cada ponto é crucial, e a partida entre Ceará e Juazeirense promete ser um espetáculo de futebol nordestino. Resta saber qual equipe sairá vitoriosa e dará um passo importante rumo à classificação para a próxima fase.

Siga o canal no WhatsApp e fique por dentro das últimas notícias. Para fazer parte da nossa comunidade, acompanhe a PLACAR nas mídias sociais.