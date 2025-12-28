O Corinthians encerra o ano de 2025 com Marcelo Paz como novo executivo do clube. A diretoria comandada pelo presidente Osmar Stabile, agora, busca um nome que possa ocupar a lacuna de gerente de futebol, responsável pelo dia a dia com os jogadores. De acordo com informações do site ge, nomes como Paulinho, Júlio César, Fábio Santos e Renato Augusto são estudados para a função.
A estratégia da cúpula alvinegra é avaliar nomes de ex-jogadores que possuem história no clube ou grande experiência no mercado para assumir a função.
A ideia de contar com um ex-atleta no cargo não é novidade no Parque Jorge, mas ganha força pela necessidade de alguém que entenda o “DNA corintiano” e sirva de ponte direta entre o elenco, a comissão técnica e a diretoria.
O entendimento nos bastidores é de que Fabinho Soldado, que rescindiu o seu contrato, conseguia conciliar as duas funções: tanto como peça importante nas negociações de mercado como no elo direto com os atletas e com o técnico Dorival Júnior.
Paulinho, atualmente, ocupa a função de diretor executivo do Mirassol, enquanto o ex-goleiro Júlio César atua como coordenador técnico do Red Bull Bragantino. Na gestão anterior, encabeçada por Duílio Monteiro Alves, o ex-lateral Alessandro Nunes chegou a ocupar o cargo.
O clube ainda precisa resolver pendências financeiras, como a dívida com o Santos Laguna por Félix Torres para evitar novos transferbans. Há também contratos no fim, casos de Romero e Talles Magno, além de reforços pretendidos para a temporada.
A expectativa é que o novo organograma do futebol seja anunciado logo nos primeiros dias de janeiro. O Timão estreia na temporada no dia 11 de janeiro, contra a Ponte Preta, em confronto válido pelo Campeonato Paulista