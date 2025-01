AO VIVO: Ponte Preta x Corinthians pela 5ª rodada do Paulistão

Ponte Preta e Corinthians se enfrentam nesta quarta-feira, 29, em compromisso válido pela 5ª rodada do Paulistão. O Timão segue com a estratégia de rodar a equipe, mas tenta recuperação após a derrota no clássico contra o São Paulo. O jogo marcado para às 19h45 (de Brasília), no Moisés Lucarelli, foi adiado para às 20h15 devido as chuvas em Campinas.

Publicidade

Para fazer parte da nossa comunidade, acompanhe a PLACAR nas mídias sociais. Siga o canal no WhatsApp e fique por dentro das últimas notícias.

Os lances de Ponte Preta x Corinthians pelo Paulistão: