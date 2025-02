AO VIVO: Democrata x Cruzeiro pela 8ª rodada do Campeonato Mineiro

O Democrata recebe o Cruzeiro em confronto válido pela 8ª rodada do Campeonato Mineiro. O Democrata é o quarto colocado do seu grupo, enquanto o Cruzeiro é líder do grupo C.

Publicidade

Democrata x Cruzeiro minuto a minuto

Siga o canal no WhatsApp e fique por dentro das últimas notícias. Para fazer parte da nossa comunidade, acompanhe a PLACAR nas mídias sociais.