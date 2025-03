AO VIVO: Corinthians x Santos pela semifinal do Paulistão

A semifinal do Campeonato Paulista tem início neste domingo, 9, em clássico de alvinegros. No gramado da Neo Química Arena, diante de mais de 45 mil torcedores, o Corinthians recebe o Santos em confronto decisivo e único pela semifinal do estadual. A bola rola às 18h30 (de Brasília), e o vencedor garante presença na grande final.

Os lances de Corinthians x Santos pelo Paulistão: