A cidade de São Paulo e o futebol brasileiro sempre estiveram conectados desde os primeiros passos do esporte no Brasil. A primeira partida disputada no país, em 1895, e a criação do primeiro torneio oficial, o Campeonato Paulista em 1902, foram realizadas na Terra da Garoa. Repleto de história e tradição, o Paulistão segue como uma das principais competições do país.

O futebol cumpriu um importante papel no desenvolvimento social, cultural e urbano de São Paulo, influenciando bairros, fomentando o transporte público, atraindo turistas, conectando comunidades e ajudando a esculpir todo o território da capital paulista de forma geral. Ao longo de sua história, a cidade viu este esporte se entrelaçar com seu próprio crescimento. Alguns locais emblemáticos de São Paulo capturam bem essa conexão singular:

A TNT Sports novamente realiza a cobertura completa e multiplataforma do Paulistão em 2026. A marca esportiva renovou os seus direitos de transmissão do principal estadual do país até 2029. A partir da atual edição, a HBO Max se torna a única plataforma a exibir todos os jogos do torneio, enquanto o canal TNT segue apresentando partidas selecionadas.

Conheça mais dos estádios de São Paulo

Mercado Livre Arena Pacaembu

O Pacaembu foi inaugurado em 1940, como parte de um projeto modernista, que buscava promover a educação e prática esportiva, sobretudo da comunidade paulistana sem acesso aos clubes privados. O Pacaembu não era apenas um estádio, mas um símbolo das políticas urbanas de lazer, saúde e convivência social. Essa infraestrutura inseriu oficialmente o futebol no planejamento público urbano, marcando uma nova era para a cidade. A final da Copa São Paulo é realizada no estádio.

Parque São Jorge