Nesta quarta-feira (21), o Estádio Independência será palco de um dos confrontos mais tradicionais de Minas Gerais. O América-MG recebe o Atlético-MG em duelo válido pela 4ª rodada do Campeonato Mineiro de 2026. A bola rola às 21h30 (horário de Brasília), prometendo muita rivalidade e disputa tática em Belo Horizonte.

Momentos opostos na tabela

O clássico encontra os rivais em situações distintas na competição. O América-MG, sob o comando de Alberto Valentim, faz um início de campeonato sólido e lidera o Grupo B. A equipe vem de um empate por 1 a 1 com o Itabirito, em um jogo onde buscou o resultado nos acréscimos mesmo atuando com reservas. Para o clássico, a expectativa é que Valentim utilize força máxima, apostando no fator casa e no bom momento para manter a invencibilidade.

Já o Atlético-MG vive um início de temporada de maior pressão. O time comandado por Jorge Sampaoli — que retornou ao clube em setembro de 2025 — ainda não venceu no estadual. O Galo acumula três empates consecutivos (contra Betim, North e, mais recentemente, um 0 a 0 com o Tombense na Arena MRV). Com apenas três pontos e fora da zona de classificação do Grupo A, uma vitória no clássico é vista como fundamental para aliviar a tensão e dar confiança ao elenco para a sequência da temporada.

Estratégias para o clássico

Jogar no Independência é historicamente um trunfo para o Coelho. A estratégia de Valentim deve focar em equilibrar uma defesa sólida com transições rápidas, aproveitando o conhecimento do gramado e o apoio da torcida para superar o rival.

Do outro lado, o Atlético-MG chega sob a batuta intensa de Sampaoli. O treinador argentino, conhecido por exigir um futebol ofensivo e de alta pressão, busca consolidar o estilo de jogo da equipe em 2026. Mesmo como visitante, a tendência é que o Galo tente controlar a posse de bola e ditar o ritmo da partida, buscando o protagonismo necessário para conquistar sua primeira vitória no ano.

Onde assistir a América-MG x Atlético-MG

O torcedor terá diversas opções para acompanhar o clássico mineiro. A partida será transmitida na TV fechada pelo SporTV e via pay-per-view no Premiere. Para quem prefere acompanhar online, haverá transmissão no YouTube pelos canais SportyNet e Rádio Itatiaia (com imagens da equipe de jornada esportiva).