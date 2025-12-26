Um clássico londrino com ares de decisão movimenta a 18ª rodada da Premier League neste sábado, 27 de dezembro de 2025. O West Ham recebe o Fulham no London Stadium, às 12h (horário de Brasília), em um confronto de realidades opostas.

Enquanto os donos da casa lutam desesperadamente para sair da zona de rebaixamento, os visitantes buscam consolidar sua posição no meio da tabela e olhar para a parte de cima da classificação.

Onde assistir a West Ham x Fulham

Para os torcedores que desejam acompanhar este duelo decisivo, a partida terá transmissão ao vivo através da TV por assinatura na ESPN e via streaming pelo Disney+.

Momentos das equipes

A situação do West Ham na temporada é alarmante. Ocupando a 18ª colocação, o time abre a zona de rebaixamento com apenas 13 pontos somados. A campanha reflete a instabilidade da equipe comandada por Nuno Espírito Santo: são apenas três vitórias, quatro empates e dez derrotas. O momento é de pressão, já que o time não vence há cinco partidas e tem um desempenho fraco em casa, com seis derrotas em oito jogos.

Do outro lado, o Fulham, sob o comando de Marco Silva, vive um momento de maior tranquilidade. Ocupando a 13ª posição com 23 pontos, a equipe tem uma vantagem de dez pontos sobre a zona de perigo. Os Cottagers vêm de bons resultados recentes, tendo vencido três dos seus últimos cinco jogos, e buscam aproveitar a instabilidade do rival para somar pontos fora de casa.

Prováveis escalações e desfalques

Ambas as equipes sofrem com desfalques importantes, especialmente devido à Copa Africana de Nações.

O West Ham não conta com Aaron Wan-Bissaka e Malick Diouf (convocados), além do goleiro Lukasz Fabianski, lesionado.

Provável escalação do West Ham: Aréola; Todibo, Mavropanos e Scarles; Potts, Magassa, Paquetá e Fernandes; Summerville, Bowen e Füllkrug.

O Fulham também tem baixas pela competição continental, incluindo Alex Iwobi, Calvin Bassey e Samuel Chukwueze. No departamento médico, o atacante Rodrigo Muniz é ausência confirmada.