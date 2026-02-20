Neste sábado, 21, o West Ham recebe o Bournemouth em um confronto decisivo válido pela 27ª rodada do Campeonato Inglês. A bola rola às 14h30 (de Brasília) no London Stadium, colocando frente a frente duas equipes que vivem realidades distintas na tabela, mas que chegam motivadas por sequências recentes de pontuação.

Hammers pressionados na zona de rebaixamento

A partida em Londres é tratada como uma verdadeira final para os donos da casa. Ocupando a 18ª colocação com 24 pontos, o West Ham abre a zona de rebaixamento e precisa desesperadamente da vitória diante de sua torcida para tentar respirar na competição. A campanha geral, com 14 derrotas, reflete a instabilidade da temporada.

No entanto, o recorte recente traz esperança ao torcedor. Nos últimos cinco jogos, a equipe conquistou três vitórias, um empate e sofreu apenas uma derrota, demonstrando reação. A pressão é imensa, mas o elenco aposta no fator casa e na recente melhora de desempenho para somar pontos cruciais na luta contra o descenso.

Bournemouth vive momento de estabilidade

Do outro lado, o Bournemouth, comandado por Andoni Iraola, chega a Londres em uma posição muito mais confortável. Ocupando o 9º lugar com 37 pontos, a equipe faz uma campanha sólida e joga sem o peso da luta contra a degola. O objetivo agora é consolidar a posição na primeira metade da tabela e, quem sabe, almejar voos mais altos, como uma vaga em competições europeias.

A fase dos Cherries é positiva: o time defende uma invencibilidade de cinco jogos, acumulando três vitórias e dois empates no período. A imprensa britânica destaca a organização tática da equipe, que entra em campo confiante para explorar o nervosismo do adversário.

Onde assistir

Para os torcedores que desejam acompanhar este duelo da Premier League, a partida terá transmissão ao vivo pela ESPN, na televisão fechada. Além disso, o serviço de streaming Disney+ exibirá o confronto, garantindo a cobertura completa de todos os lances diretamente de Londres.