A excelente temporada de Igor Thiago pelo Brentford surpreendeu muitos torcedores brasileiros que não conheciam, ou não lembravam do jogador no Cruzeiro. Vice-artilheiro da Premier League, com 22 gols, atrás de Haaland (27), o atacante ganhou um novo concorrente brasileiro para a disputa das artilharias: Emersonn, do Ipswich Towm.

Alto (1,93m), rápido e habilidoso com a bola nos pés, Emersson foi contrado por 28 milhões de euros (aproximadamente R$ 170 milhões) do Toulouse, da França, se tornando a segunda contratação mais cara da história do Ipswich e maior venda do clube francês.

Com 22 anos, o jovem formado nas categorias de base do Athletico-PR é uma das principais contratações da equipe recém promovida à primeira divisão. O clube do leste inglês investiu ao todo, 178,35 milhões de euros (mais de R$ 1 bilhão) na janela de transferências para fugir do rebaixamento.

Quem é Emersonn, o “novo Igor Thiago”

Nascido no Espírito Santo, o capixaba Emersonn passou a maior parte da infância no interior do estado, na cidade de Atílio Vivacqua, que conta com cerca de 11 mil habitantes. Em Atílio, o jogador se dividia entre os primeiros passos no futebol e em ajudar o pai com o trabalho de caseiro.

Na base, o jogador defendeu o Athletico-PR, onde se destacou e foi chamado para defender a Seleção Brasileira, nas categorias sub-15 e sub-17.

Em 2024, após 15 gols em 31 partidas no sub-20 do Furacão, Emersonn subiu para os profissionais. No entanto, em um ano complicado para o clube, que terminou rebaixado para a Série B, o atacante não agradou a torcida e sofreu com a pressão da temporada.

Sem paciência, o Athletico-PR vendeu o jovem para o Göztepe, da Turquia, por cerca de 1,7 milhões de euros (cerca de R$ 10 milhões). Após uma passagem brevíssima de apenas seis meses pelo clube, o jogador se transferiu para o Toulouse.

Na França, uma temporada de destaque, com 8 gols e 3 assistências, foi necessária para o Ipswich acreditar em Emersson como o seu camisa 9 na temporada. Quando chegou, o jogador se tornou a maior contratação da história do clube, sendo ultrapassado pelo paraguaio Enciso dias depois, que custou 30 milhões de euros.

Agora, Emersonn vai tentar repetir o sucesso de Igor Thiago, Gabriel Magalhães e Gabriel Martinelli, outros brasileiros que chegaram como desconhecidos na Inglaterra, mas hoje brilham por seus clubes. O Campeonato Inglês começa na próxima sexta-feira, 21, e o Ipswich estreia no sábado, 22, contra o Sunderland, às 11h (de Brasília).