O Nottingham Forest vive um momento de instabilidade na temporada 2025/2026. Após demitir Sean Dyche, o terceiro técnico a deixar o cargo nesta campanha, a diretoria do clube inglês abriu negociações com o português Vítor Pereira, ex-treinador do Corinthians e Flamengo.

A movimentação busca aliviar a crise de resultados que mantém a equipe perto da zona de rebaixamento da Premier League.

Crise e rotatividade no comando

A demissão de Dyche foi selada após um empate sem gols contra o Wolverhampton, resultado que estacionou o Forest na 17ª colocação, apenas três pontos acima da zona de degola.

A temporada tem sido caracterizada pela falta de continuidade no trabalho técnico: antes de Dyche, o clube já havia dispensado Nuno Espírito Santo e Ange Postecoglou, dois treinadores com estilo de jogo completamente diferente.

O proprietário Evangelos Marinakis, magnata grego, busca agora um nome capaz de oferecer uma resposta imediata, tanto na luta pela permanência na elite inglesa quanto nas competições continentais. O Forest vai jogar os playoffs da Liga Europa contra o Fenerbahçe.

Segundo o portal The Athletic, Vítor Pereira é o principal alvo da gestão. O treinador está livre no mercado desde novembro de 2025, quando deixou o comando do Wolverhampton, na última colocação.

Um fator decisivo para a aproximação é a boa relação entre o técnico e Marinakis, fruto de uma parceria vitoriosa no Olympiacos, da Grécia.