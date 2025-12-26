Neste sábado (27), o clima pós-Natal promete ser intenso no City Ground. O Nottingham Forest recebe o poderoso Manchester City em um confronto válido pela 18ª rodada da Premier League 2025/26. A partida, marcada para as 09h30 (horário de Brasília), coloca frente a frente duas equipes com ambições diametralmente opostas: enquanto os donos da casa lutam desesperadamente para se distanciar da zona de rebaixamento, os visitantes buscam a liderança da competição.

Forest pressionado na parte baixa

A situação do Nottingham Forest é delicada. Ocupando a 17ª colocação com 18 pontos, a equipe está perigosamente próxima da zona da degola. A campanha até aqui reflete a instabilidade do time: são 5 vitórias, 3 empates e 9 derrotas. A forma recente da equipe é um espelho dessa inconsistência, alternando resultados. Vindo de um revés na última rodada, o Forest precisa urgentemente fazer valer o mando de campo para somar pontos cruciais e ganhar fôlego na luta pela permanência na elite.

A máquina do City em busca do topo

Do outro lado, o Manchester City chega a Nottingham vivendo um momento espetacular. Vice-líder da competição com 37 pontos, o time ostenta uma campanha sólida e persegue o líder Arsenal. O que mais assusta os adversários, no entanto, é a forma recente: os Citizens vêm de uma sequência impecável de cinco vitórias consecutivas. Com o ataque afiado e a confiança em alta, o City entra em campo como favorito, sabendo que qualquer tropeço pode custar caro na perseguição ao título.

Prováveis escalações e desfalques

Nottingham Forest (Técnico: Sean Dyche): O time da casa sofre com uma lista considerável de desfalques, incluindo jogadores importantes como Chris Wood, Ola Aina, Willy Boly e Ibrahim Sangaré. A escalação provável reflete a busca por uma formação sólida para conter o ímpeto adversário.

Provável time: John; Savona, Milenkovic, Murillo e Neco Williams; Douglas Luiz e Elliot Anderson; Omari Hutchinson, Morgan Gibbs-White e Callum Hudson-Odoi; Igor Jesus.

Manchester City (Técnico: Pep Guardiola): Os Citizens também têm ausências de peso. Peças-chave do meio-campo e da defesa, como Rodri, John Stones e Mateo Kovačić, estão entregues ao departamento médico. Ainda assim, a profundidade do elenco permite a Guardiola escalar uma equipe extremamente competitiva.