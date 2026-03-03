Nesta quarta-feira, 4 de março de 2026, o Manchester City recebe o Nottingham Forest no Etihad Stadium, em Manchester. A bola rola às 16h30 (horário de Brasília) em confronto válido pela 29ª rodada do Campeonato Inglês. O jogo marca o encontro de duas realidades extremas na tabela: a luta incessante pelo título contra o desespero para evitar o rebaixamento.

City segue implacável na perseguição ao topo

O time da casa entra em campo como franco favorito, ocupando a segunda colocação na tabela com 59 pontos. A campanha do City é sólida, somando 18 vitórias, cinco empates e cinco derrotas. O momento atual da equipe é de alta confiança: nos últimos cinco jogos, foram quatro vitórias e apenas um empate, demonstrando que o elenco está focado em não desperdiçar pontos nesta reta final de campeonato. Jogando em seus domínios, a expectativa é de pressão total desde o primeiro minuto.

Forest em alerta vermelho

Já o cenário para o visitante é dramático. O Nottingham Forest encontra-se na 17ª posição, com 27 pontos, vivendo o pesadelo da proximidade com a zona de degola. A forma recente da equipe preocupa sua torcida: sem vencer nas últimas cinco partidas, o time acumula dois empates e três derrotas nesse período. Com um total de 14 derrotas na competição, o Forest precisará de uma atuação heroica e defensivamente perfeita para tentar arrancar algum ponto no Etihad.

Onde assistir a Manchester City x Nottingham Forest

O duelo coloca à prova a resiliência do Forest contra o poderio ofensivo do City. Para os torcedores que desejam acompanhar cada lance desta partida decisiva, a transmissão no Brasil será realizada pela ESPN (TV fechada) e pelo serviço de streaming Disney+ Premium.