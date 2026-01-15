Neste sábado (17), o lendário estádio de Anfield será palco de um confronto de realidades distintas pela 22ª rodada do Campeonato Inglês. O Liverpool recebe o Burnley às 12:00 (horário de Brasília), em uma partida que coloca frente a frente um candidato às vagas europeias contra um time que luta desesperadamente pela sobrevivência na elite do futebol inglês.

Reds buscam reencontrar o caminho das vitórias

O Liverpool entra em campo ocupando a 4ª colocação na tabela, somando 35 pontos. A campanha de 10 vitórias, 5 empates e 6 derrotas mostra uma equipe competitiva, mas que precisa de maior regularidade para sonhar com o título. O momento recente é de invencibilidade, mas com um sinal de alerta: o time vem de uma sequência de três empates consecutivos, após duas vitórias. Jogando diante de sua torcida, a missão é transformar a posse de bola em gols e garantir três pontos fundamentais para se consolidar no G4.

Burnley em situação delicada

Do outro lado, o cenário é dramático para os visitantes. O Burnley amarga a 19ª posição, na penúltima colocação, com apenas 13 pontos conquistados até o momento. Com um retrospecto preocupante de apenas 3 vitórias em toda a competição, além de 4 empates e 14 derrotas, a equipe precisa urgentemente pontuar para não deixar a distância para a saída da zona de rebaixamento aumentar. A forma recente reflete essa dificuldade, alternando entre empates e derrotas, sem conseguir impor seu jogo.

Expectativa para o confronto

A partida desenha-se como um clássico ataque contra defesa. O Liverpool, com a força de Anfield e um elenco tecnicamente superior, deve assumir as rédeas do jogo desde o apito inicial. Já o Burnley, ciente de suas limitações e da pressão da tabela, provavelmente adotará uma postura reativa, tentando explorar os espaços deixados pelos donos da casa. É um jogo onde a paciência do Liverpool será testada contra a resiliência defensiva do Burnley.

Onde assistir Liverpool x Burnley

Para os torcedores que desejam acompanhar cada lance desta partida decisiva da Premier League, a transmissão está garantida. O duelo será exibido ao vivo na TV fechada pela ESPN 4 e também estará disponível via streaming pelo Disney+.