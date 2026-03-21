O Leeds United recebe o Brentford neste sábado (21), às 17h (de Brasília), no estádio Elland Road. A partida é válida pela 31ª rodada do Campeonato Inglês 2025/26. O confronto coloca frente a frente duas equipes com ambições completamente distintas nesta reta final de temporada: os donos da casa lutam para se afastar da zona de rebaixamento, enquanto os visitantes buscam consolidar espaço na zona de classificação para competições europeias.

Pressão no Elland Road

A situação do Leeds exige alerta máximo. Ocupando a 15ª colocação com 32 pontos, a equipe comandada por Daniel Farke soma sete vitórias, 11 empates e 12 derrotas. O momento recente agrava a tensão entre os torcedores, já que o time não vence há cinco rodadas (três empates e duas derrotas). Jogar em seus domínios será fundamental para tentar somar três pontos vitais, quebrar o jejum e ganhar fôlego na disputa contra o descenso.

De olho na Europa

Do outro lado, o Brentford vive uma realidade muito mais confortável e ambiciosa. Na sétima posição com 45 pontos, o time ostenta um retrospecto sólido de 13 vitórias, seis empates e 11 derrotas. A forma recente mostra uma equipe dura de ser batida, com apenas um revés nos últimos cinco compromissos. Uma vitória fora de casa fortaleceria o sonho de disputar um torneio continental na próxima temporada, o que seria um feito histórico para o clube.

Onde assistir a Leeds x Brentford

Com a urgência de sobrevivência de um lado e o sonho europeu do outro, a partida promete ser intensa do primeiro ao último minuto. No Brasil, os torcedores poderão acompanhar o duelo ao vivo pela ESPN 3 (TV fechada) e pelo serviço de streaming Disney+.