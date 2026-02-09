O Manchester City venceu o Liverpool no último domingo, 8, no Anfield, por 2 a 1. Haaland foi decisivo para o resultado da partida com um gol e uma assistência. O atacante norueguês nunca havia marcado no estádio dos Reds. Com o gol, sobra apenas um estádio em que o camisa 9 jogou e não anotou um tento.

O único campo na Inglaterra em que Haaland ainda não marcou é o Stadium of Light, campo do Sunderland. Na única partida do atacante no estádio, as equipes empataram por 0 a 0. A maior vítima do norueguês fora de casa é o West Ham, com seis gols em três partidas no London Stadium.

Haaland é o segundo maior artilheiro da história do Etihad Stadium, com 51 gols em 52 partidas, atrás apenas de Sergio Agüero, com 106 gols em 142 jogos. O recorde de gols em casa não é único que o camisa 9 persegue o argentino: Kun é o maior artilheiro do Manchester City, com 260 gols, enquanto o norueguês fez 136 gols.

Na atual temporada, Haaland permanece como uma máquina de gols, sendo artilheiro da Premier League com 21 gols em 25 partidas.

Vitória suada contra o Liverpool

Com um fim de jogo agitado, o Manchester City derrotou o Liverpool em Anfield. Essa foi a segunda vitória dos