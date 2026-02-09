O Manchester City venceu o Liverpool no último domingo, 8, no Anfield, por 2 a 1. Haaland foi decisivo para o resultado da partida com um gol e uma assistência. O atacante norueguês nunca havia marcado no estádio dos Reds. Com o gol, sobra apenas um estádio em que o camisa 9 jogou e não anotou um tento. 

O único campo na Inglaterra em que Haaland ainda não marcou é o Stadium of Light, campo do Sunderland. Na única partida do atacante no estádio, as equipes empataram por 0 a 0. A maior vítima do norueguês fora de casa é o West Ham, com seis gols em três partidas no London Stadium.

Haaland é o segundo maior artilheiro da história do Etihad Stadium, com 51 gols em 52 partidas, atrás apenas de Sergio Agüero, com 106 gols em 142 jogos. O recorde de gols em casa não é único que o camisa 9 persegue o argentino: Kun é o maior artilheiro do Manchester City, com 260 gols, enquanto o norueguês fez 136 gols.

Na atual temporada, Haaland permanece como uma máquina de gols, sendo artilheiro da Premier League com 21 gols em 25 partidas.

Erling Haaland, do Manchester City, venceu Alisson, do Liverpool, no pênalti que definiu o clássico inglês – EFE/EPA/ADAM VAUGHAN E

Vitória suada contra o Liverpool

Com um fim de jogo agitado, o Manchester City derrotou o Liverpool em Anfield. Essa foi a segunda vitória dos