Em entrevista ao The Obi One Podcast, programa conduzido pelo ex-jogador Obi Mikel, o atacante Diego Costa fez duras críticas ao técnico Antonio Conte, atual comandante do Napoli, com quem trabalhou no Chelsea. Segundo o jogador com passagens por Atlético de Madrid, Atlético Mineiro, Grêmios e outras equipes, os atletas dos Blues não gostavam do italiano.

“Ele é uma pessoa que não confia nos outros. Pensa que sabe tudo. Você não desfruta dos treinos com ele, está sempre com raiva, sempre com cara fechada. Os jogadores queriam voltar (para os treinos), mas ninguém gostava dele e por isso não durou muito tempo”, disse.

O camisa 9 ainda afirmou que o treinador está o tempo todo bravo, com cara fechada e que “provavelmente não faz sexo em casa porque é uma pessoa amarga”.

Diego Costa e Antonio Conte trabalharam juntos durante duas temporadas, inclusive na 2016/2017, ano em que o Chelsea foi campeão inglês pela última vez. O atacante brasileiro naturalizado espanhol liderou a artilharia do time na competição, com 20 gols, naquele campeonato.

A relação entre o treinador e o jogador sempre foi ruim. Na segunda e última temporada de Conte nos Blues, o treinador reclamava dos pedidos de saída de Diego Costa, que gostaria de ir à China ou de volta para o Atlético de Madrid. O atleta contradisse a declaração do técnico e afirmou que o comandante disse que não contava mais com ele.

Na mesma entrevista ao podcast de Obi Mikel, o atacante contou que o melhor treinador com quem trabalhou foi Mourinho: “para mim, Mourinho é o treinador de quem mais gostei. Ele te dá vida. Você chega ao treino feliz”.

Diego Costa não se aposentou oficialmente, mas está sem clube desde o começo de 2025, quando deixou o Grêmio, em uma passagem de apenas oito gols.