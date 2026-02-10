Nesta quarta-feira, 11 de fevereiro de 2026, o Crystal Palace recebe o Burnley no tradicional estádio Selhurst Park, em Londres. A partida, válida pela 26ª rodada do Campeonato Inglês, coloca frente a frente duas equipes que vivem realidades opostas na competição. Enquanto os donos da casa buscam consolidar sua posição no meio da tabela, os visitantes chegam com a urgência de quem luta pela sobrevivência na elite.

Palace busca regularidade em casa

O Crystal Palace entra em campo ocupando a 13ª colocação, com 32 pontos somados. A campanha dos Eagles reflete um equilíbrio quase absoluto, com 8 vitórias, 8 empates e 9 derrotas até o momento. No entanto, a equipe busca maior consistência nesta reta final de temporada.

O retrospecto recente mostra oscilação, com uma vitória, dois empates e duas derrotas nos últimos cinco jogos. Jogando diante de sua torcida, o time londrino vê neste confronto a oportunidade ideal para somar três pontos, afastar qualquer risco matemático de aproximação com a zona perigosa e tentar alcançar a primeira metade da tabela.

Burnley em situação delicada

A situação do Burnley é dramática. Ocupando a 19ª posição, a penúltima da tabela, a equipe soma apenas 15 pontos e vê a distância para a saída da zona de rebaixamento aumentar a cada rodada. Com uma campanha frágil de apenas 3 vitórias, 6 empates e 16 derrotas, os Clarets enfrentam um jejum de vitórias.

Nos últimos cinco compromissos, a equipe acumulou três empates e duas derrotas. Para o Burnley, o duelo no Selhurst Park é tratado como uma “final”, onde a vitória é o único resultado que interessa para iniciar uma reação contra o descenso.

Onde assistir e detalhes da partida

O confronto promete ser disputado, com o Palace tentando impor sua qualidade técnica e o Burnley jogando com a urgência de quem precisa pontuar. A bola rola às 16h30 (horário de Brasília). Para os torcedores no Brasil, a partida terá transmissão ao vivo pela ESPN (TV fechada) e pelo serviço de streaming Disney+.