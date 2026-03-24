A Football Association (FA) confirmou oficialmente que a Community Shield de 2026 será transferida do Estádio de Wembley para o Principality Stadium, em Cardiff. A decisão, anunciada para o dia 16 de agosto deste ano, altera o tradicional palco da abertura da temporada inglesa e marca o retorno da competição ao País de Gales após duas décadas. A apuração é da revista FourFourTwo.

Esta partida marca o início da temporada inglesa, colocando frente a frente o campeão da Premier League e o vencedor da FA Cup, na maioria dos casos. A partida, segundo o portal, será no fim de semana anterior à primeira rodada do Campeonato Inglês.

Por que a Community Shield 2026 mudou de local?

A mudança ocorre devido a conflitos de agenda no Estádio de Wembley, em Londres. O local receberá uma série de cinco shows do cantor The Weeknd entre os dias 14 e 19 de agosto deste ano. Por conta disso, a entidade inglesa optou por mudar o palco da Community Shield 2026.

O retorno histórico ao Principality Stadium

Esta será a primeira vez que a disputa retorna à capital galesa desde 2006, período em que o país serviu como sede temporária durante a reconstrução de Wembley. Conforme relatado pelo Business in Wales, o Principality Stadium, com capacidade para 74.500 torcedores, foi escolhido para garantir que o torneio mantenha seu status de grande evento e receba um público expressivo.