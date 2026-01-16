Neste sábado (17), o Stamford Bridge será palco de um confronto intrigante pela 22ª rodada da Premier League. O Chelsea recebe o Brentford às 12h (horário de Brasília) em um duelo que coloca frente a frente duas equipes vivendo realidades distintas na temporada 2025/26. Enquanto os donos da casa buscam reencontrar o caminho das vitórias, os visitantes chegam embalados e de olho nas primeiras posições.

Momentos opostos: crise nos Blues e ascensão das Abelhas

O momento do Chelsea exige reação imediata. Atualmente na 8ª colocação com 31 pontos, a equipe comandada por Liam Rosenior atravessa uma fase negativa. Nos últimos cinco jogos, os Blues não venceram, acumulando dois empates e três derrotas. Jogando em seus domínios, a pressão da torcida será um fator crucial para tentar reverter esse cenário e voltar a brigar por vagas europeias.

Do outro lado, o Brentford vive uma fase iluminada. Ocupando a 5ª posição com 33 pontos, o time ultrapassou o próprio rival deste fim de semana na classificação. A forma recente é sólida: são quatro vitórias e um empate nas últimas cinco partidas. Com o ataque funcionando e a defesa organizada, a equipe confia no bom momento para consolidar sua posição na zona de classificação para a Liga Europa.

Onde assistir a Chelsea x Brentford

A partida promete ser disputada, com o Chelsea tentando impor sua tradição contra a eficiência tática do Brentford. O jogo terá ampla cobertura para o público brasileiro: