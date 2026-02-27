Neste sábado (28), o Burnley recebe o Brentford no estádio Turf Moor, em um confronto decisivo válido pela 28ª rodada do Campeonato Inglês 2025/26. A bola rola a partir das 12h (horário de Brasília), colocando frente a frente duas equipes que vivem realidades opostas na competição: de um lado, o desespero da zona de rebaixamento; do outro, o sonho de alcançar competições continentais.

Burnley luta pela sobrevivência

A situação dos donos da casa é delicada. Ocupando a 19ª colocação na tabela, o Burnley soma apenas 19 pontos e está imerso na zona de rebaixamento. Com uma campanha de 4 vitórias, 7 empates e 16 derrotas, os Clarets precisam urgentemente transformar o fator casa em pontos para iniciar uma reação.

A forma recente da equipe comandada por Scott Parker mostra inconsistência, alternando entre empates e derrotas, com apenas uma vitória nos últimos cinco jogos. Para este duelo, a pressão é total para conquistar um resultado positivo diante de sua torcida e tentar diminuir a distância para os times fora do Z-3. Apesar da fase ruim, o time conta com um retrospecto favorável como mandante contra este adversário: perdeu apenas um dos últimos 12 encontros contra o Brentford em seus domínios.

Brentford mira a Europa

Do outro lado, o Brentford vive uma temporada sólida. O time ocupa a 7ª posição com 40 pontos, fruto de uma campanha equilibrada com 12 vitórias, 4 empates e 11 derrotas. Os Bees olham para a parte de cima da tabela, sonhando com uma vaga em competições europeias, como a UEFA Conference League, na próxima temporada.

Sob o comando de Keith Andrews, o time visitante busca maior regularidade, vindo de uma sequência de resultados mistos nas últimas rodadas. Uma vitória fora de casa seria fundamental para consolidar a equipe no pelotão de frente e manter a pressão sobre os adversários diretos na briga por vagas internacionais.

Onde assistir a Burnley x Brentford

Para os torcedores que desejam acompanhar este duelo da Premier League, a partida terá transmissão ao vivo pela ESPN 4 (TV fechada) e pelo serviço de streaming Disney+. O confronto promete ser intenso, com o Burnley jogando a vida na elite e o Brentford buscando afirmação histórica.