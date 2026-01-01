A 20ª rodada do Campeonato Inglês 2025/26 reserva um confronto de opostos neste sábado, 3 de janeiro de 2026. O Bournemouth recebe o líder Arsenal no Vitality Stadium. A partida tem início marcado para as 12h30 (horário de Brasília), e não às 14h30 como circulou anteriormente. Enquanto os visitantes buscam consolidar sua posição no topo da tabela, os donos da casa lutam para se afastar da zona perigosa e reencontrar o caminho das vitórias.

O momento do Bournemouth

Ocupando a 15ª colocação com 23 pontos, o Bournemouth vive uma fase curiosa e frustrante na competição. A equipe se tornou especialista em igualdades no placar, acumulando um total de oito empates na campanha (5V, 8E, 6D). O retrospecto recente reforça essa tendência: nos últimos cinco jogos, o time empatou quatro vezes e sofreu uma derrota.

Jogando diante de sua torcida, a equipe precisa urgentemente transformar esses pontos singulares em vitórias para ganhar fôlego na tabela e evitar qualquer aproximação com a zona de rebaixamento. A consistência defensiva tem sido um ponto de atenção, mas a falta de efetividade no ataque para definir os jogos tem custado posições importantes.

Arsenal defende a ponta

Do outro lado, o Arsenal chega ao Vitality Stadium ostentando a liderança isolada da Premier League. Com 45 pontos somados e uma campanha sólida de 14 vitórias, 3 empates e apenas 2 derrotas, os Gunners vivem um momento iluminado. O time vem de uma sequência impressionante de quatro vitórias consecutivas nos últimos cinco jogos, demonstrando força mental e qualidade técnica para superar adversários.

A equipe londrina sabe que, em uma liga tão competitiva, tropeçar contra times da parte inferior da tabela pode ser fatal para as pretensões de título. Por isso, a expectativa é de um Arsenal ofensivo, buscando controlar a posse de bola e ditar o ritmo da partida desde os minutos iniciais.

Prováveis escalações e desfalques

Para o confronto, o Bournemouth, comandado por Andoni Iraola, tem algumas preocupações com lesões. Jogadores como Tyler Adams, Ben Doak e Matai Akinmboni são desfalques confirmados. A equipe da casa deve manter a base que vem atuando, buscando solidez defensiva para conter o ímpeto do líder.

No Arsenal, Mikel Arteta tem dúvidas importantes no meio-campo. Declan Rice, com um problema no joelho, e Riccardo Calafiori, com uma questão muscular, serão avaliados até momentos antes da partida para saber se terão condições de jogo. Cristhian Mosquera e Max Dowman seguem fora, tratando lesões no tornozelo. Apesar dos possíveis desfalques, os contam com um elenco robusto para manter o alto nível.