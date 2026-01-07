Um dos maiores clássicos do futebol mundial agita a 21ª rodada da Premier League nesta quinta-feira, 8 de janeiro de 2026. O líder Arsenal recebe o Liverpool no Emirates Stadium, em Londres, às 17:00 (horário de Brasília). O confronto coloca frente a frente a equipe mais regular da competição contra um adversário que luta para se firmar na zona de classificação para a Liga dos Campeões.

Análise e expectativas para o clássico

O momento vivido pelo time da casa é espetacular. Sob o comando de Mikel Arteta, os Gunners lideram o Campeonato Inglês de forma isolada com 48 pontos. A campanha sólida de 15 vitórias, 3 empates e apenas 2 derrotas reflete a maturidade tática da equipe. O Arsenal chega para este duelo embalado por uma sequência impressionante de cinco vitórias consecutivas, demonstrando força ofensiva e solidez defensiva. Jogando em seus domínios, a equipe londrina busca mais três pontos para manter a vantagem na ponta e quebrar o jejum de títulos da liga.

Do outro lado, o Liverpool entra em campo ocupando a 4ª colocação, com 34 pontos. A equipe dirigida pelo técnico Arne Slot vive uma fase de recuperação e estabilidade. Nos últimos cinco jogos, os Reds somaram três vitórias e dois empates, mantendo-se invictos nesse recorte recente. Apesar da distância para o líder, uma vitória fora de casa consolidaria a posição no G4 e enviaria uma mensagem de força para o restante da temporada.

Prováveis escalações

Arsenal (Técnico: Mikel Arteta)

David Raya; Jurrien Timber, William Saliba, Gabriel Magalhães e Piero Hincapié; Declan Rice, Martin Zubimendi e Martin Odegaard; Noni Madueke, Viktor Gyökeres e Gabriel Martinelli.

Liverpool (Técnico: Arne Slot)

Alisson Becker; Conor Bradley, Ibrahima Konaté, Virgil Van Dijk e Milos Kerkez; Alexis Mac Allister, Ryan Gravenberch e Dominik Szoboszlai; Florian Wirtz, Curtis Jones e Cody Gakpo.

Desfalques e dúvidas

O Arsenal tem algumas ausências confirmadas no setor defensivo. Os zagueiros Riccardo Calafiori e Cristhian Mosquera, além do jovem Max Dowman, estão fora por lesão. O atacante Kai Havertz, que esteve afastado por um longo período, é dúvida, mas pode retornar ao menos para o banco de reservas.

Pelo lado do Liverpool, os desfalques são mais significativos. Mohamed Salah está servindo a seleção do Egito na Copa Africana de Nações. O atacante Alexander Isak e o meio-campista Wataru Endo também estão lesionados e não devem participar do confronto.