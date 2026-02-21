Neste domingo (22), o Villarreal recebe o Valencia em um clássico regional que promete agitar a 25ª rodada do Campeonato Espanhol. O confronto acontece no Estádio de la Cerámica, com a bola rolando a partir das 17h (horário de Brasília), colocando frente a frente rivais com objetivos opostos na tabela.

Dérbi da Comunidade Valenciana: cenários distintos

O duelo encontra as duas equipes em momentos cruciais da temporada 2025/26. O Villarreal, fazendo uma campanha sólida na parte superior da tabela, busca estabilidade para garantir sua vaga na próxima Liga dos Campeões. A pressão por um resultado positivo em casa é alta, visto que o time precisa transformar o desempenho no De la Cerámica em pontos decisivos.

Por outro lado, o Valencia luta na parte inferior da classificação, tentando se distanciar definitivamente da zona de rebaixamento. A equipe vê no dérbi uma oportunidade não apenas de somar pontos, mas de ganhar moral para a reta final da competição, explorando a rivalidade para motivar o elenco.

Villarreal busca consistência no G-4

O Submarino Amarelo entra em campo defendendo sua posição privilegiada. Atualmente na 3ª colocação com 48 pontos, o time soma 15 vitórias, 3 empates e 6 derrotas na campanha geral. O desafio agora é encontrar regularidade: nos últimos cinco jogos pela liga, o desempenho foi oscilante, intercalando resultados (derrota, vitória, empate, derrota e vitória). Diante de sua torcida, a equipe precisa dos três pontos para não colocar em risco sua permanência na zona de classificação para a Champions League.

Valencia tenta fugir do perigo

Do outro lado, o Valencia vive uma batalha diferente. Ocupando o 15º lugar com 26 pontos, o time visitante busca respirar na tabela. A campanha de 6 vitórias, 8 empates e 10 derrotas reflete as dificuldades da temporada. O momento recente é de irregularidade, com duas vitórias e duas derrotas nas últimas quatro partidas. Sob o comando de Carlos Corberán, a equipe espera surpreender o rival fora de casa para escalar a classificação.

Onde assistir e transmissão

Para os torcedores brasileiros que desejam acompanhar o clássico, a partida terá transmissão exclusiva através do serviço de streaming Disney+. Nos Estados Unidos, a cobertura será realizada pelos canais ESPN Deportes e via streaming no ESPN+.